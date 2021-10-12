مصادرة و حبس وغرامة.. ما عقوبة الاتجار في الحيوانات البرية؟



كتب- محمد نصار:

شنت وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، خلال الأسبوعين الماضيين حملات مكثفة على سوق الجمعة بحي الخليفة وذلك بعد ورود بلاغات بالاتجار في حيوانات برية محظور بيعها.

وتم ضبط عدد كبير من الفئران البرية والتماسيح والطيور والزواحف داخل السوق خلال عرضها للبيع رغم أنها محرم بيعها أو الاتجار فيها، وفقًا لقانون البرية وقواعد حماية الحياة البرية.

ونص قانون البيئة في مادته 28 على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:

أولا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

ثانيا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

ثالثا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية

رابعا: الاتجار في جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

العقوبات

تضمن باب العقوبات في مادته 84 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.