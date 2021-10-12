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"أمين الشيوخ" يحضر مناقشات مشروع قانون العمل الجديد - صور

08:52 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
"أمين الشيوخ" يحضر مناقشات مشروع قانون العمل الجديد - صور

جانب من اللقاء

كتب- مصراوي:

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وأوضحت لجنة البيئة والطاقة، أن المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، حضر مناقشات اللجنة بشأن مشروع القانون، وربما هي من النوادر التي يحضر فيها الأمين العام لمناقشات اللجان، بشأن ما يحال إليها من مشروعات قوانين واتفاقيات وموضوعات أخرى.

وتجيز المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ حضور الأمين العام لمتابعة مناقشات اللجان.

وتنص المادة على الآتي:

تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه، وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

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لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة مجلس الشيوخ مشروع قانون محمود عتمان محمد سعفان

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