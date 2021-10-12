Masrawy logo white

رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري

08:07 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة


كتب- مصراوي:

زار بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، اليوم، المتحف المصري بالتحرير، وذلك بعد الانتهاء من زيارته إلى منطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة.

وكان في استقبالهم بالمتحف صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري والتي اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وأبدى بيونج إعجابه بالكنوز الأثرية التي يعرضها المتحف، وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.

المتحف المصري كوريا الجنوبية بيونج سيوك بارك

الخبر التالى:

"القومي للمرأة" ينظم ورشة العمل التدريبية للقيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا