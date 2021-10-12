رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري

في اليوم العالمي للفتاة| نائبات لـ"مصراوي": الفتاة المصرية "تاج الدولة"



كتب- مصراوي:

زار بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، اليوم، المتحف المصري بالتحرير، وذلك بعد الانتهاء من زيارته إلى منطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة.

وكان في استقبالهم بالمتحف صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري والتي اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وأبدى بيونج إعجابه بالكنوز الأثرية التي يعرضها المتحف، وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.