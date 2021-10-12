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رئيس الصناعات الهندسية: نسعى للقضاء على مراكز خدمة الصيانة الوهمية لحماية المستهلك

02:54 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
رئيس الصناعات الهندسية: نسعى للقضاء على مراكز خدمة الصيانة الوهمية لحماية المستهلك

تعبيرية

كتب يوسف عفيفي:
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تسعى بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، إلى القضاء على مراكز الخدمة والصيانة الوهمية لحماية المستهلك من الغش والخداع.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير معتمدة" بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بالجيزة بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، ولفيف من مسئولي الحكومة المصرية من جهات مختلفة ذات صلة بالقضية وممثلي القطاع الخاص الذين يواجهون ذلك التحدي.

وطالب المهندس في كلمته، الجهاز بالوقوف أكثر مع الغرفة وضرورة الحديث مع المصنعين والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، بالإضافة إلى التركيز أكثر على خدمة ما بعد البيع حتى نقضي على مراكز الخدمة الوهمية.

وتابع: "إذا أردنا الحديث عن الأجهزة المنزلية، فحدث ولا حرج، لأن المستهلك استهلك ويجب الوقوف معه لوقف سرقة ممتلكاته المتمثلة في الأجهزة المنزلية الخاصة به خلال الصيانة الوهمية، مشيراً إلى ضرورة الوقوف بجانب المصنعين أيضا وتسهيل حركة الصناعة أمامهم".

غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس مراكز الصيانة الوهمية حماية المستهلك

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