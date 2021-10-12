تشميع وغلق ومحاضر.. ماذا حدث في حملة الـ24 بحدائق الأهرام بالجيزة؟ فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة ٢١٠٠ حالة إشغال لمحال ومنشأت تجارية بقطاع هضبة الأهرام للتعدي على حرم الطريق العام، وذلك على مدار اليومين الماضيين.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حسب بيان، على مضاعفة مجهودات إزالة المخالفات بقطاع هضبة الأهرام لتحقيق الإنضباط والتعامل الحازم مع المخالفات بشتى صورها.

وتابع المحافظ، مجهودات قطاع هضبة الأهرام من خلال شن الحملات بكافة القطاعات والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على ٢٥ مركبة توك توك لإعاقة حركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى رفع ١٠ تروسيكل لباعة جائلين ومصادرة ٢٥٠ شيشة من مقاهي وكافيهات لتقديمها خدمة الشيشة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المنشآت المخالفة.

وتمكنت المحافظة، من ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجاري بالعقارات أرقام ١ . ٢. ٢٦ بقطع أ و ٢٢ م و ١٢٣ ز مع إزالة وتكسير كافة مخالفات البناء والتحويل ومصادرة المعدات المستخدمة.

وتمكنت حملات الجيزة، من تشميع ٥ محلات تجارية مخالفة بشوارع الضغط والثورة والجيش بالإضافة إلى تحرير ٢٣ محضر مخالفة لمواعيد الغلق لمحال أخرى.

وفي قطاع النظافة، تم رفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي الفضاء بالبوابة الرابعة مع تكثيف حملات رفع المخلفات من القطاع بالبوابه الثالثة وجاري استكمال الأعمال بالإضافة إلى تنفيذ حملات رفع المخالفات من محيط المدارس وشملت مدارس الأهرام الإبتدائية ومحمود عمر الثانوية النموذجية والتعليم الأساسي بمساكن الشباب.