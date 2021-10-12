أبليكشن وخط ساخن.. رئيس حماية المستهلك يكشف تفاصيل القائمة البيضاء لخدمة المواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل مبادرة القائمة البيضاء التي يطلقها الجهاز لخدمة وحماية المستهلك، وذلك بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير معتمدة" بمقر جمعية رجال الإعمال المصريين بالجيزة بحضور لفيف من مسئولي الحكومة المصرية من جهات مختلفة ذات صلة بالقضية وممثلي القطاع الخاص الذين يواجهون ذلك التحدي.

وأوضح حسام خلال كلمته، أن مبادرة القائمة البيضاء تشمل رقم خط ساخن لمعرفة مراكز الخدمة المعتمدة من جانب الشركات وهيئة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى موقع رسمي وصفحات رسمية وتطبيق أبليكشن عبر الهاتف المحمول.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن كل هذه الخدمات ستكون بالتعاون مع الشركات التي تقدم المنتج للمستهلك، لافتاً إلى أن نسبة الوعي لدى المواطنين بالجهاز وصلت لنسبة 79% من المواطنين يعرفون جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أن القائمة البيضاء لمراكز الخدمة، هي مجموعة من أدوات التواصل مع المستهلك متعمدة من الجهاز والرقابة الصناعية، مع اعتماد أوراقها والسجلات الخاصة بها بحيث تكون مطابقة لحماية المستهلك.

وتابع: تم الاتفاق مع غرفة للصناعات الهندسية بحيث تطبق على المراكز وهناك رقم ساخن سيتم تخصيصه وهي تتلخص في مجموعة من قنوات للتواصل، بها مجموعة بمركز الخدمة، كما أن المبادرة فيها جزء خاص بتوفير قطع الغيار من أجل القضاء على الاحتكار وهي قطع أصلية.

ونوه رئيس حماية المستهلك، إلى أن المبادرة سيتواكب معها حملة قوية للإعلان عن الرقم والأبليكشن للحفاظ على المستهلك، لافتاً إلى وجود أدوات اتصال رسمية للتأكيد من الشركات الصحيحة، وسيتم تخصيص شاشات إلكترونية مشتركة بين الجهاز والشركة لمتابعة الشكاوى والاتصالات بحيث عندما تفتح الشكوى أو البلاغ يتابعها الجهاز حتى حلها واتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح حسام، أن أول ٦ أشهر من الحملة، سيكون هناك تخفيضات قوية وكشف مجاني بين المستهلك ومركز الخدمة الأصلي للشركة مثل زيارة مجانية وخدمة مجانية وغيرها لتغير الانطباع لدى المستهلك بأن الخدمة مرتفعة الثمن، لذا لذا يتطلب علينا توفير قطع غيار أصلية وغير مقبولة التقليد.