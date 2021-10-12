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بعد واقعة الميكروباص.. "نقل النواب" تطالب بتركيب كاميرات مراقبة على الطرق والكباري

01:36 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
بعد واقعة الميكروباص.. "نقل النواب" تطالب بتركيب كاميرات مراقبة على الطرق والكباري

كوبري الساحل

كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة النقل تقوم بدور بارز ومهم في ما يتعلق بتطوير الطرق ورفع كفاءتها، وكذلك الكباري في كل المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار زين الدين، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء، إلى أهمية أن تضمن خطة التطوير إحكام الرقابة والمتابعة بشكل دقيق؛ لمنع تكرار ما حدث في كوبري الساحل قبل أيام.

وأوضح عضو لجنة النقل بالبرلمان أن من بين عمليات التطوير التي يجب أن تشهدها الطرق والكباري، الرقابة من خلال الكاميرات؛ لرصد أي تجاوزات أو اختلالات من شأنها التأثير على حياة المواطنين.

ولفت زين الدين إلى أهمية قيام وزارة النقل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بتركيب كاميرات مراقبة، وأن يتم ربطها بشبكة معلومات على مستوى الجمهورية، لإحكام الرقابة عليها ولرصد أي تجاوزت قد تحدث في أي وقت.

وحذر عضو مجلس النواب من أن غياب الدلائل الواضحة يفتح الباب أمام الاجتهاد والروايات الخاطئة، ومن شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مشددًا على وزارة النقل وضع خطة متكاملة لتركيب كاميرات مراقبة على الطرق والكباري.

سقوط سيارة كوبري الساحل تحطم سور كوبري محمد عبدالله زين الدين تركيب كاميرات

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