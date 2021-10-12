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نجلها قاضٍ شهير.. مَن هي السيدة صالحة اليازجي التي أرسل السيسي مندوبًا للتعزية في وفاتها؟

01:33 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
نجلها قاضٍ شهير.. مَن هي السيدة صالحة اليازجي التي أرسل السيسي مندوبًا للتعزية في وفاتها؟

الرئيس السيسي أرسل مندوبًا للتعزية

كتب- محمد سامي:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أسامة مرشد علي عبد اللطيف؛ للتعزية في وفاة المرحومة صالحة محمد سعيد اليازجي، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

توفيت المرحومة صالحة محمد سعيد اليازجي، يوم الجمعة الماضي، وأُقيمت صلاة الجنازة، السبت الماضي، وسيُقام اليوم العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

الحاجـة صالحـة محمـد سعيـد اليازجي، أرملة الدكتور محمد محجوب وزير الأوقاف الأسبق، كانت تعمل وكيلة وزارة التربيـة والتعليم سابقًا ومديرة مدرســة النهضــة التجريبيــة بحلـوان، كما أنها حفيدة عائلـــة حافــــظ باشـــا اليازجـي بصعيـد مصـر.

الحاجـة صالحـة لها 5 من الأبناء؛ أبرزهم المستشار خالد محجوب، القاضي الشهير، الذي حقق في قضية الهروب من السجون أثناء حكم الإخوان، وأصدر حكمًا تاريخيًّا في تلك القضية، والدكتوة نادية محجوب مستشار ووكيل وزارة بمجلس النواب، والدكتورة دعاء محجوب أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني، والدكتورة عبير محجوب أستاذ علم الطفيليات بكلية طب قصر العيني، والدكتور إبراهيم محجوب استشاري العيون برئاسة مجلس الوزراء .

صالحة اليازجي أسامة مرشد علي عبد اللطيف محمد محجوب خالد محجوب

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