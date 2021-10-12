الرئيس أمام قمة فيشجراد: لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية كعنوان يعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان المفقودة في منطقتنا وليس فقط منظور التعبير عن الرأى والممارسة السياسية، مشيرا إلى أن هناك أيضا حقوق كثيرة جدا لم تتوفر في المنطقة.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر "فيشجراد مع مصر": لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر ولكن كل الهجرة من الدول الإفريقية والتي تعاني مشاكل وصلت في مصر 6 ملايين مواطن من دول أفريقية ودول حدثت فيها عدم استقرار ونسميهم في مصر ضيوف وليسوا لاجئين".

وتساءل الرئيس السيسي: هل الدول الأوربية مستعدة في تحسين أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية للوصول إلى مقاربة مختلفة لفهم حقوق الإنسان؟ مضيفا: "دايما موضوع جدلي بين مصر وأصدقائنا الأوروبيين.. أنا مش رافض أتكلم في هذا الموضوع، ولكنى سأتحدث أولا عن توفير حياة كريمة لـ 100 مليون مصري، وتوأمة لجامعتكم المتقدمة مع الجامعات المصرية وتوطين الصناعة في بلادنا لتوفير فرص عمل لأكثر من 65 % من شعبنا.. محتاجين شكل أعمق في النقاش والحوار بيننا فيما يخص هذا الأمر".​