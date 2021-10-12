خطط طوارئ وإغاثة عاجلة.. 17 إجراء من محافظة القاهرة استعدادا للسيول

هل الأمطار مفاجئة؟.. الأرصاد تكشف ماذا حدث في طقس الساعات الماضية



كتب- محمد نصار:

شهدت مناطق متفرقة من محافظة القاهرة أمس الاثنين سقوط أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد.

ولم تؤثر الأمطار المتساقطة أمس على الحركة المرورية أو تنقل المواطنين داخل العاصمة.

كانت محافظة القاهرة أعدت خطة مسبقة للتعامل الفوري مع أي موجات أمطار عنيفة أو سيول استعدادا للتقلبات الجوية في فصلي الخريف والشتاء.

وشملت الخطة الموضوعة ما يلي:

1- رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.

2- التعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

3- ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم.

4- إخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أي طارئ.

5- التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها 20452 بالوعة.

6- تم إنشاء 2146 بالوعة ضرف جديدة هذا العام.

7- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء.

8- التنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

9- متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية.

10- التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطره والمعادي و١٥ مايو) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها.

11- التنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالأحياء لمراجعه الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.

12- خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وشركة مياه القاهرة وهيئة النظافة والحماية المدنية والمرافق.

13- تنفيذ خطة المحافظة التي تم وضعها لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتأكد من صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.

14- التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه.

15- إعداد خطط الإغاثة والإيواء والإعاشة استعدادًا للتعامل مع أية أزمات محتملة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتموين والإسعاف والصحة.

16- بالنسبة لهيئة النقل العام يتم تجهيز خطة طوارئ لتدعيم هيئة مترو الأنفاق بالأتوبيسات اللازمة في حالة توقف وتعطل إحدى خطوط المترو بسبب الأمطار الغزيرة.

17- التنسيق مع المرور لإعداد خطوط سير بديلة ومتابعة الطرق والمحاور التي تتعرض للسيول وإغلاق وتحويل الطرق في حالة تعرضها للسيول وتوفير العلامات الإرشادية المعاونة لتسهيل حركة المواطنين وتيسير وصول المعدات لأماكن تجمعات الأمطار.