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رئيس حماية المستهلك: استقبلنا 5328 شكوى تم حل 94% منها خلال عام

01:13 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
رئيس حماية المستهلك: استقبلنا 5328 شكوى تم حل 94% منها خلال عام

أيمن حسام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، استقبال الجهاز نحو 5328 شكوى خلال عام من السلع المعمرة وتم حل 94% منها.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لمواجهة مراكز الصيانة الغير معتمدة" بمقر جمعية رجال الإعمال المصريين بالجيزة بحضور لفيف من مسئولي الحكومة المصرية من جهات مختلفة ذات صلة بالقضية وممثلي القطاع الخاص الذين يواجهون ذلك التحدي.

وأوضح حسام خلال كلمته، أن جهاز حماية المستهلك في منتصف عام 2022 سيغطي كافة أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الجهاز استقبل أيضا نحو 35 شكوى من مراكز السيارت غير المعتمدة.

أيمن حسام رئيس حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع المعمرة مراكز الصيانة الغير معتمدة

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