بيان رسمي: زلزال بقوة 6.4 ريختر شعر به سكان هذه المناطق.. ولا خسائر

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية جنوب جزيرة كريت، على بعد 314 كم شمال مرسى مطروح.

وبحسب بيان اليوم، جاءت الهزة في تمام الساعة 11.23 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض : 11.40 شمال، وخط الطول : 44.22 شرقا والعمق : 2.20 كم.

وتابع: ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية في الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، دون وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.

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