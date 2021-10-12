هزة أرضية اليوم بقوة 6.4 ريختر تحيي الذكرى الـ29 لزلزال 1992

إنفوجراف.. العدد العاشر لـ"الزراعة في كل مصر" يكشف عن أنشطة المديريات

كتب- مصراوي:

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تمام الساعة 11 و 25 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة كريت.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في تصريح له اليوم أن بعض المواطنين بمصر شعروا بهذه الهزة، وسيصدر المعهد بيانًا تفصيليًا عنها.

جدير بالذكر أن هذه الهزة تتزامن مع الذكرى الـ 29 لزلزال 12 أكتوبر 1992 المدمر.

وفي مثل هذا اليوم عام 12 أكتوبر لعام 1992 شهدت القاهرة، زلزالا عنيفا، ضرب عدة مناطق متفرقة 1992، عند الساعة الثالثة و 9 دقائق عصراً تقريبا، وكان مركز الزلزال السطحي بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من القاهرة.

واستمر زلزال 1992، لمدة نصف دقيقة تقريباً مما أصاب معظم بيوت شمال مصر -القديمة منها- بتصدعات وبعضها تهدم منه، بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لحجمه، وقد تسبب في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص إذ أصبحوا بلا مأوى.

كما شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية.

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