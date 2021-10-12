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6.1 على مقياس ريختر.. أول تصريح من الفلك بشأن زلزال ضرب محافظات مصر

11:46 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
6.1 على مقياس ريختر.. أول تصريح من الفلك بشأن زلزال ضرب محافظات مصر

مقياس ريختر

كتب- مصراوي:

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزالاً بقوة 6.1 على مقياس ريختر مركزه جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وقع صباح اليوم الثلاثاء، وشعر به المواطنون بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سيصدر بيانًا بشأن الزلزال في وقت لاحق.

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