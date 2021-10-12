هل الأمطار مفاجئة؟.. الأرصاد تكشف ماذا حدث في طقس الساعات الماضية وتوقعاتها

إنفوجراف.. العدد العاشر لـ"الزراعة في كل مصر" يكشف عن أنشطة المديريات

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- كريم أحمد:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحديث عن سقوط أمطار مفاجئة أمس غير صحيح، كون الهيئة أعلنت ذلك للجميع.

وأوضحت شاكر لمصراوي قائلة: "مفيش أمطار مفاجئة ولا حاجة لأن الهيئة كانت أصدرت بياناً حذرت فيه من استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس".

وشهد أمس، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة، تزامنا مع توقعات لهيئة الأرصاد الجوية، بحدوث تقلبات جوية في فصل الخريف.

وأشارت شاكر، إلى أن صور الأقمار الصناعية، أشارت إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة ممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.

وعن طقس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط أمطار اليوم، على محافظات الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون خفيفة على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد من الساعة 2 صباحًا حتى ظهر اليوم.