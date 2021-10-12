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الرئيس: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود

08:56 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الرئيس: العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بكين - أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن العالم يعيش اليوم مرحلة دقيقة؛ تتطلب بذل جهود حثيثة؛ للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام، التي زادت من حدتها جائحة كورونا، في وقت لا يزال فيه التعامل جاريا مع آثارها السلبية على مختلف المستويات.

وأعرب الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أمام مؤتمر الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي - عن شكره لجمهورية الصين الشعبية الصديقة على حرصها على عقد هذه الدورة، رغم كل التحديات التي باتت تواجه العمل متعدد الأطراف على أثر تداعيات جائحة كورونا.​

هذا المحتوى من

Asha
السيسي مواجهة التحديات الجسام جائحة كورونا

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