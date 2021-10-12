بعد الفوز على ليبيا.. المنتخب الوطني يصل مطار القاهرة (صور)

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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، قادمة من مدينة بنغازي الليبية، على طائرة خاصة لشركة مصر للطيران، وذلك بعد الفوز على المنتخب الليبي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

قالت مصادر بمصر للطيران إن منتخب مصر لكرة القدم وصل مطار القاهرة على متن رحلة خاصة تابعة للشركة رقم MS3040 وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار، حيث تولى فريق من العلاقات العامة، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، استقبال المنتخب وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

وفاز منتخب مصر الوطني أمس على نظيره الليبي 3-0 ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة، وتصدر قمتها منفردًا بـ 10 نقاط.