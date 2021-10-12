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برلمانى يطالب بإنشاء غرفة مركزية لمتابعة العام الدراسي الجديد وإصابات كورونا

03:00 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
برلمانى يطالب بإنشاء غرفة مركزية لمتابعة العام الدراسي الجديد وإصابات كورونا

النائب محمد سلطان

​​كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، سواء من خلال التوجيهات المباشرة من قبل القيادة السياسية والمبادرات، وترجمة ذلك على أرض الواقع في صورة قرارات، مما ساهم في عدم تفشي الفيروس بصورة كبيرة، ولكن مع بدء العام الدراسي سنجد العديد من الشائعات التي تتردد حول مدرسة بها إصابات وتفشي العدوى بأخرى مما يستوجب سرعة الرد لعدم انتشار الشائعات في المجتمع.

وطالب البرلماني، وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي، إنشاء غرفة مركزية لسرعة الرد والتعامل مع الإصابات في حالة تواجدها وعدم ترك الأمر لمنصات التواصل، خاصة وأن هناك من يريد نشر الشائعات لإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وذلك من خلال التهويل فى أعداد الإصابات أو التهوين من الأمر ففي كلتا الحالتين الأمر يسبب خطورة على المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة الرد على ما قد يُثار من أخبار غير صحيحة، بالإضافة لعمل تقارير بشكل دورى نهاية كل أسبوع على سبيل المثال لإطلاع المواطنين على مجريات الأحداث فى المدارس والجامعات ودور وزارة الصحة فى متابعة الأمر عن قرب لبث الطمأنينة لدى الجمهور، وفي نفس الوقت تحذيرهم فى حالة التهاون من الإلتزام بالإجراءات والوقوف على ذروة الإصابات ومن ثم يكون هناك أكثر من خطة للتعامل مع الجائحة دون تهويل أو تهويل ويكون المواطن فى قلب الحدث.​

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