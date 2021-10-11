Masrawy logo white

​نقاش مفتوح بين وفد أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب" ومحافظ الإسكندرية

11:07 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

(مصراوي):

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، ضمن برنامج زيارة نواب وأعضاء التنسيقية لمحافظة الإسكندرية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات التي تخص المحافظة، وتمس الاحتياجات اليومية للشارع السكندري، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل "بشائر الخير" وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي.

وتضمن اللقاء نقاشًا مفتوحًا بين المحافظ ونواب التنسيقية، أكد خلاله أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان ضرورة التكامل والتعاون الدائم بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تطرق اللقاء لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء 6 تلاميذ من إحدى مدارس المحافظة، وهو ما نفاه المحافظ، مؤكدًا وجود حالة تدفاع بين أولياء الأمور، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المسؤولين عن هذه الواقعة للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

وأجرى الوفد جولة داخل مكتبة الإسكندرية تضمت زيارة المتاحف والمعارض.

محمد الشريف الإسكندرية المشروعات القومية شواطئ الإسكندرية

الخبر التالى:

بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية تصدر تقريرها حول الانتخابات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا