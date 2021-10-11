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يد الزمالك تصل من السعودية بعد حصد المركز الخامس في "سوبر جلوب"

08:29 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
يد الزمالك تصل من السعودية بعد حصد المركز الخامس في "سوبر جلوب"

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، قادمة من السعودية بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة العالم للأندية المقامة بالسعودية.

وحرص فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة، على استقبال بعثة يد الزمالك، داخل مبنى الركاب رقم 2 فور وصولها على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية، والإشراف على إنهاء اجراءات وصولهم.

وحصد فريق يد الزمالك، المركز الخامس ببطولة "سوبر جلوب" بعد فوزه على الوحدة السعودي 42-22 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

مطار القاهرة الدولي نادي الزمالك سوبر جلوب السعودية بطولة العالم للأندية

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