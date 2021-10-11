بالأسماء.. وزير الأوقاف: هؤلاء لهم حق دخول اختبارات مسابقة القراءة الحرة

(مصراوي):

نشر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسماء من لهم حق دخول الاختبارات التحريرية التمهيدية بالمديريات الإقليمية للمتقدمين لمسابقة القراءة الحرة لعام 2021.

وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا، مع التأكيد على ضرورة اصطحاب الرقم القومي سارية، ويكلف كل مدير مديرية بتحديد مقر الاختبار في مديريته، وأخذ علم المتقدمين بذلك، وتحدد أيام الاختبارات على النحو التالي:

أولًا: يحدد يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر، لمديريات: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الغربية – المنوفية – البحيرة – المنيا – سوهاج – الشرقية – أسوان – أسيوط - الإسكندرية – الإسماعيلية).

ثانيًا: يحدد يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر لمديريات: (الأقصر - البحر الأحمر – السويس – الفيوم – شمال سيناء – الوادي الجديد – بني سويف – بور سعيد – جنوب سيناء – دمياط – قنا – كفر الشيخ – مطروح) .

1- - مديرية أوقاف القاهرة.

1. محمود السعيد فرحات الشال - المستوي الأول

2. محمد محمود محمد الخزامي - المستوي الأول

3. سالم عبد التواب سالم - المستوي الأول

4. محمود محمد محمد الدناصوري - المستوي الأول

5. عبد الله السيد احمد محمد - المستوي الأول

6. سعد عبد الحميد حسن سعد - المستوي الأول

7. محمود محمد عبدالمنعم حميدة - المستوي الأول

8. علي رجب علي حسانين - المستوي الأول

9. محمد محروس علي بخيت - المستوي الأول

10. جمال ابراهيم اسماعيل مصطفي - المستوي الأول

11. بسيوني عبد العزيز عبد الحميد - المستوي الأول

12. أحمد عاشور صلاح رياض - المستوي الأول

13. محمود محمد احمد علي - المستوي الأول

14. السعيد عبدالعظيم موسي السيد - المستوي الأول

15. أحمد سعيد حامد علي - المستوي الأول

16. أسامة عبد المجيد علي علي - المستوي الأول

17. عبد الله حسان محمد اسماعيل - المستوي الأول

18. محمد منصور محمد محمود هبالة - المستوي الأول

19. محمد ابراهيم عبد الفتاح محمد غالي - المستوي الأول

20. أحمد عبد الرحمن فهمي أمين - المستوي الأول

21. محمد عبدالله فهمي محمد - المستوي الأول

22. محمد احمد محمد عباد - المستوي الأول

23. طاهر السيد عبد الفتاح عيسي - المستوي الأول

24. محمود احمد مصطفي محمد - المستوي الأول

25. محمد حسن علي حسن - المستوي الأول

26. محمد رضا ابراهيم علي - المستوي الأول

27. عبدالله حسن عبدالرحيم العياط - المستوي الثاني

28. أحمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم - المستوي الثاني

29. محمد حسن عبد العظيم حسن - المستوي الثاني

30. إبراهيم عثمان خميس ابراهيم - المستوي الثاني

31. محمود فتحي علي موسي - المستوي الثاني

32. إبراهيم بيومي بيومي سيد - المستوي الثاني

33. عبد الحميد ثابت عبد الحميد ثابت - المستوي الثاني

34. عماد فتحي طه حسن - المستوي الثاني

35. محمد عنتر محمد بدري - المستوي الثاني

36. جمعة عبد العظيم عبد الوهاب - المستوي الثاني

37. محمود طه عطية محمد - المستوي الثاني

38. إبراهيم محمد احمد محمد - المستوي الثاني

39. راضي كامل محمد السيد - المستوي الثاني

40. محمد يوسف عبد الفتاح عبد اللطيف - المستوي الثاني

41. رمضان محمد عبد الغفار خاطر - المستوي الثاني

42. حسن غيضان محمد عطية - المستوي الثاني

43. عمرو عطية علي بلتاجي - المستوي الثاني

44. منال ابراهيم شبيب عامر - المستوي الثاني

45. أحمد يونس احمد عبد الغني - المستوي الثالث

46. صالح محمد احمد محمد - المستوي الثالث

47. ياسر محمد عبد الوهاب عبدالباقي - المستوي الثالث

48. عادل محمد حسين محمد - المستوي الثالث

49. أيمن فتحي عبد الحميد محمد - المستوي الثالث

50. محمد مصطفي عبد الفضيل سالم - المستوي الثالث

51. محمد علي احمد عبدالحليم - المستوي الثالث

52. محمد السيد محمد حسن - المستوي الثالث

53. حسن محمد عبد المعبود محمد - المستوي الثالث

54. علي محمود علي سليمان - المستوي الثالث

55. أحمد رضوان محمد وزيري - المستوي الثالث

56. محمد احمد سلمان مدني - المستوي الثالث

57. أحمد سليمان اسماعيل مخلوف - المستوي الثالث

58. محمد محمود سيد احمد طه - المستوي الثالث

59. حمادة جابر قناوي سعد - المستوي الثالث

60. عطية السيد عطية رزق - المستوي الثالث.

2- - مديرية أوقاف الجيزة..

1. إبراهيم عيد سعد عبد التواب - المستوي الأول

2. مصطفى رضوان الليثي محمد - المستوي الأول

3. محمود عبد العزيز السيد عبد العزيز - المستوي الأول

4. زكريا محمد عبد ربه علي - المستوي الأول

5. حسن علي محمود علي هيكل - المستوي الأول

6. مصطفى مغوري سيد احمد محمد - المستوي الأول

7. سيد عبد الخالق عامر - المستوي الأول

8. محمد عبد الفضيل عبد الرحمن علي - المستوي الأول

9. احمد عادل إسماعيل سلامة - المستوي الأول

10. احمد ممدوح احمد حسين - المستوي الأول

11. عبد النبي علي مرسي عبود - المستوي الأول

12. مصطفى هاشم رجب حامد - المستوي الأول

13. نصر السيد نصر طه - المستوي الأول

14. احمد سيد محمود محمد - المستوي الأول

15. عبد الخالق محمد عبد الرازق سليمان - المستوي الأول

16. جمال عبد الله احمد سيد - المستوي الأول

17. محمد زكي صديق محمد - المستوي الأول

18. إبراهيم رجب كريم محمد كريم - المستوي الأول

19. عبد الرحمن حسني عبد الرحمن إبراهيم - المستوي الأول

20. محمد عبد الستار إبراهيم علي - المستوي الأول

21. محمود محمد محمود محمد سليمان - المستوي الأول

22. إبراهيم محمد عبد الله عبد الله إسماعيل - المستوي الأول

23. محمود سيد محمود عبد العال - المستوي الأول

24. محمود إسماعيل عويس السيد - المستوي الأول

25. اسلام ماهر عبد الجيد شعبان - المستوي الأول

26. موسى صدقي احمد موسى - المستوي الأول

27. مؤمن مرعي سيد علي - المستوي الأول

28. حمدي احمد إبراهيم محمد جميل - المستوي الثاني

29. محمد جاد محمد خطاب - المستوي الثاني

30. علي محمد علي شعبان - المستوي الثاني

31. احمد علي علي عطوان - المستوي الثاني

32. إسماعيل سيد محمد عبد الرحمن - المستوي الثاني

33. صبري صادق سيد سلام - المستوي الثاني

34. محمد محمد سليمان - المستوي الثاني

35. محمد مرعي سيد علي - المستوي الثاني

36. مصطفى علي عوض احمد - المستوي الثاني

37. عاطف مبروك بطاوي مبروك - المستوي الثاني

38. خلف عبد القادر يونس محمد - المستوي الثاني

39. طه محمود طه حسن - المستوي الثاني

40. محمد علي سليمان علي - المستوي الثاني

41. إبراهيم محمد محمد إبراهيم - المستوي الثاني

42. عماد محمد السيد مجاهد - المستوي الثالث

43. محمد شعبان عبد الفتاح شعبان - المستوي الثالث

44. صالح محمد احمد عبد العزيز - المستوي الثالث

45. مصطفى محمد عبد النبي فرماوي - المستوي الثالث

46. محمود محمد مندوه محمد بركات - المستوي الثالث

47. عبد الرحمن احمد عبد العال السيد - المستوي الثالث

48. شعبان بكري عبد الوهاب احمد - المستوي الثالث

49. احمد محمد احمد حسين - المستوي الثالث

50. عيد سعيد عبده سليمان - المستوي الثالث

51. محمد محمود محمد سيد - المستوي الثالث

52. عبد الرحمن إبراهيم علي محمد - المستوي الثالث

53. عبد الله عاطف ربيع عبد المعطي - المستوي الثالث

54. محمود كرم مدبولي عبد الجواد - المستوي الثالث

55. عامر العدلي عامر ميهوب - المستوي الثالث

56. حسين الشافعي علي احمد - المستوي الثالث

57. يوسف محمد محمد علي - المستوي الثالث

58. حسن عبد المجيد عبد السميع عبد المجيد - المستوي الثالث

59. وليد عبد الرحمن احمد محمد - المستوي الثالث

60. رامي محمد محمد عطوة - المستوي الثالث

61. محمد سعد علي عبد المجيد - المستوي الثالث

62. احمد الطبلاوي رجب ميهوب - المستوي الثالث

63. مهدي حسين مهدي حسن - المستوي الثالث.

3- - مديرية أوقاف القليوبية..

1. عبد الرحمن عبد الوهاب الصياد حسين - المستوي الأول

2. أبو بكر لطفي عيد عبد العظيم - المستوي الأول

3. اسلام مرضي محمد السيد - المستوي الأول

4. عمرو يوسف محمد يوسف الجندي - المستوي الأول

5. عبد الشافي عبد الحميد محمد عثمان - المستوي الأول

6. عبد الله محمد عبد الله عبد الفتاح - المستوي الأول

7. رجب عبد الواسع محمد مصطفي - المستوي الأول

8. عبد الرحمن الطوخي عبد الرحمن عقل - المستوي الأول

9. محمود كرم محمود عطا - المستوي الأول

10. محمد جلال محمد عبد العزيز حسبو - المستوي الأول

11. صالح ابراهيم محمد المدبولي - المستوي الأول

12. اشرف محمد محمود حشاد - المستوي الأول

13. مسعود سيد محمد حسن - المستوي الأول

14. مسعد احمد سعد الشايب - المستوي الأول

15. هاني حسين السيد حسن - المستوي الأول

16. جمال عبد العزيز عبد الله شراقي - المستوي الأول

17. جميل حسن السيد محمود عماره - المستوي الأول

18. طه مهدي عبد الرحمن عفيفي - المستوي الثاني

19. عماد احمد عبد الخير الشاذلي - المستوي الثاني

20. سامح محمود درويش ابراهيم - المستوي الثاني

21. عز الدين محمد بركات حسنين - المستوي الثاني

22. عادل عبد النبي محمد حسانين - المستوي الثاني

23. مرعي عبد الفتاح عبد ربة مرعي - المستوي الثاني

24. علاء الدين احمد عواد عبد اللطيف - المستوي الثاني

25. محمد ابراهيم عبد الجواد حسين - المستوي الثاني

26. احمد مصطفي محمد محمد بدران - المستوي الثاني

27. عبد الله علي محمد علي هريدي - المستوي الثاني

28. احمد سعيد عبد الله عبد ربة سعيد - المستوي الثاني

29. عبد العظيم محمد عبد العظيم علي الفار - المستوي الثاني

30. عادل احمد حفني موسي شاهين - المستوي الثاني

31. محمد عبد الرحمن ابراهيم ابو عيلة - المستوي الثاني

32. عبد الرحيم محمد حمدي ابو الفتوح - المستوي الثالث

33. العارف بالله محمد حمدي ابو الفتوح - المستوي الثالث

34. محمد منصور عثمان عبد الرحمن - المستوي الثالث

35. عادل محمود عبد النبي حسب الله - المستوي الثالث

36. محمود عبد العال بدر عبد العال - المستوي الثالث

37. ايمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح - المستوي الثالث

38. احمد محمد جمال خليل البرشومي - المستوي الثالث

39. اشرف شعبان بيومي السيد - المستوي الثالث

40. ابو الحسن السيد السيد حجاج - المستوي الثالث

41. محمد حسين محمد حسن السروجي - المستوي الثالث

42. السيد احمد