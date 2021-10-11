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العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري في ضيافة "الأهرام العربي" (صور)

06:45 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

استقبلت مجلة "الأهرام العربي" العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، وكان في استقباله الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، وأسرة تحرير المجلة.

وأعرب عبدالحافظ عن سعادته بوجوده داخل "الأهرام العربي"، مشيدًا بما تقدمه المجلة من دور مهم في القضايا العربية.

كما وجّه العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، التهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم، واصفَا بأنه الأكبر والأعظم على مستوى كل المعارك العسكرية المصرية.

غريب عبدالحافظ القوات المسلحة جمال الكشكي الأهرام العربي

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