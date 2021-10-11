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أول زائر أجنبي.. رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور قاعة مجلس الشيوخ الجديدة

06:28 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
أول زائر أجنبي.. رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور قاعة مجلس الشيوخ الجديدة

رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور قاعة مجلس الشيوخ ا

(مصراوي):

وسط حالة من الفخر بـ"الحلة الجديدة" التي باتت عليها قاعة مجلس "الشيوخ"، حرص رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على زيارة يونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية "رئيس البرلمان الكوري" القاعة في حلتها الجديدة.

وأظهر بارك إعجابه بالقاعة ومدى انعكاسها للتراث المصري والتاريخ البرلماني لمصر.

ويعد يونج سيوج بارك أول زائر أجنبي يدخل القاعة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول وبعد تجديدها.

وداخل القاعة التي تم تطويرها وصيانتها بإشراف كامل من قِبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تم تغيير ألوان المقاعد وجعلها أكثر تنظيمًا وإبهارًا لمن يدخلها لأول وهلة، وبطلاء الأخشاب بألوان ذهبية وصيانتها للحفاظ على تراثها الفرعوني المعماري وصيانة مقاعد النواب لتكون أكثر جودة وجمالًا.

رئيس برلمان كوريا الجنوبية مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق البرلمان الكوري

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