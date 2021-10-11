في ختام زيارته للقاهرة.. رئيس "كانتربري" يتفقد وحدة الصم الأسقفية ويترأس قداسًا بمصر القديمة

كتب- مينا غالي:

تفقد جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري وحدة الصم الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية بمصر برفقة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة حيث استمع إلى شرح مفصل عن أنشطة الوحدة. ض

وقالت دكتورة ماري إسحق أثناء الزيارة إن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

وتعرف ويلبي على مشروع ترجمة الكتاب المقدس للغة الإشارة الذي ترعاه الكنيسة الأسقفية حيث تابع أخر مستجدات هذا العمل مع القائمين على المشروع.

خلال الزيارة، شارك ويلبي في أحد الأنشطة الرياضية التي نظمها مشروع معًا نزرع شجرة أمل الذي يجمع بين شباب مسلمين وأقباط بهدف إثراء ثقافة الحوار والعيش المشترك بين الجميع.

واختتم ويلبي زيارته بترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة يسوع نور العالم الأسقفية وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة. ​