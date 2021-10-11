بالصور.. رئيس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية "رئيس البرلمان الكوري"، والوفد المرافق له وبحضور السفير الكوري بالقاهرة جين روك هونج.

ناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين،

وأكد المستشار عبدالرازق، ترحيبه بالوفد البرلماني الكوري مؤكدًا اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا معربًا عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيدًا من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحي.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان الكوري، عن سعادته بزيارة مصر والحفاوة التي قوبل بها الوفد البرلماني مشيدًا بما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات ومعربًا عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي نهاية اللقاء، أهدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع مجلس الشيوخ لرئيس البرلمان الكوري، تكريمًا له معربًا عن تطلعه المزيد من هذه الزيارات البناء،كما قام رئيس البرلمان الكوري بتقديم هدية لرئيس المجلس تقديرًا له.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس

والدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجية،

كما حضر اللقاء أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان.