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بأسماء المستحقين.. الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية القوى العاملة لتصفية الحديد والصلب

03:49 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
بأسماء المستحقين.. الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية القوى العاملة لتصفية الحديد والصلب

شركة الحديد والصلب المصرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، اتفاقية عمل جماعية لوزارة القوى العاملة، بين شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وطرف ثان اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب.

وجاءت الاتفاقية كالتالي:

شركة الحديد والصلب القوى العاملة تصفية الحديد والصلب اللجنة النقابية

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