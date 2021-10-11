بأسماء المستحقين.. الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية القوى العاملة لتصفية الحديد والصلب
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، اتفاقية عمل جماعية لوزارة القوى العاملة، بين شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وطرف ثان اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب.
وجاءت الاتفاقية كالتالي:
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