بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء المقبل

طلبات إحاطة ومبادرات.. انتفاضة برلمانية مع بدء العام الدراسي الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم من ١١ أكتوبر وحتى ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ إلى:-

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، إلى أن اليوم الاثنين ١١ أكتوبر، من المتوقع عدم سقوط أمطار.

يوم ١٢ أكتوبر: احتمال سقوط أمطار خفيفة على شبه جزيرة سيناء.

يوم ١٣ أكتوبر: من المتوقع عدم سقوط أمطار.