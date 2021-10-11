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بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء المقبل

03:44 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم من ١١ أكتوبر وحتى ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ إلى:-

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، إلى أن اليوم الاثنين ١١ أكتوبر، من المتوقع عدم سقوط أمطار.

يوم ١٢ أكتوبر: احتمال سقوط أمطار خفيفة على شبه جزيرة سيناء.

يوم ١٣ أكتوبر: من المتوقع عدم سقوط أمطار.

امطار مركز التنبؤ بالفيضان وزارة الموارد المائية شبه جزيرة سيناء

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