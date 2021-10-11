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بالصور.. الجيزة: غلق منشأت مخالفة وإيقاف أعمال تشطيب وإزالة تعديات

03:16 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

شنت محافظة الجيزة، حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقام حي العجوزة بحملة إشغالات صباحية ومسائية شملت قطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء حيث أسفرت تلك الحملات عن غلق ومصادرة محتويات متنوعة من سنتر تعليمي مخالف بشارع السودان، وكافية مخالف بشارع زكي أبو السعود ومركز صحي للمساج بشارع الفردوس.

كما تم إيقاف أعمال تشطيبات لمحل تجاري بشارع أبو المحاسن الشاذلي وتم مصادرة محتوياته، كما تم كلبشة سيارات تعوق الحركة المرورية لمعارض السيارات بشارع أحمد عرابي، وشملت الحملة المسائية شارع شاهين جامعة الدول العربية شارع العلمين شارع العراق شارع دجلة، كما تم إزالة تعديات الباعة الجائلين خلال سير الحملة بميدان لبنان بمتابعة اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة.

حملات لرفع الإشغالات التعديات على الطريق العام أحمد راشد محافظ الجيزة

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