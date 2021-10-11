بـ 183 مليون جنيه.. "الكهرباء": التعاقد على 4 محطات لتغذية الأحمال الطارئة

كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا مع التحالف المكون من شركتي "سيمنس للطاقة" و"جيزة سيستم"، وذلك لتوريد والإشراف على تركيب محطتين متنقلتين سعة 60 م.ف.أ جهد 220/22/22 ك.ف، ومحطتين متنقلتين سعة 40 م.ف.أ جهد 66/22 ك. ف؛ وذلك لتغذية الأحمال الطارئة.

وذكرت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 183 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 10 شهور من تاريخ الأخطار بالقبول أغسطس 2021.

وأوضحت الوزارة، أن الأعمال الجديدة تأتي تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.