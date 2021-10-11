رئيس النواب: زيارة رئيس الجمعية الوطنية الكورية تعزز التفاعل بين البلدين

كتب- نشأت علي:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية (البرلمان) بيونج سيوج بارك، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، حيث اعتبر "جبالي" أن زيارة "بارك" تمثل تعزيزاً للتفاعل الثنائي بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني.

ورحب جبالي برئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له، مُشيراً إلى أن مجلس النواب بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، قال رئيس مجلس النواب، إن العلاقات الثنائية المصرية الكورية تشهد طفرة خاصة في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وهو الأمر الذي يُلقي بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات باتجاه الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية بيونج سيوج بارك تقديره واعتزازه العميق بتلك الزيارة والتي تأتي وسط الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تُمثل امتداداً للروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وعقب نهاية اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي نظيره الكوري في جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس استمع خلالها المسئول الكوري والوفد المرافق له لشرح واف حول تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة.​