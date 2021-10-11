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وفد برلماني يشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتي

02:08 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
وفد برلماني يشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتي

وفد برلماني

كتب- نشأت علي:

يشارك وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ممثلاً عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعضوية كل من النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الإفريقية والنائبة دكتورة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية فى أعمال الدورة الـ 76 للهيئة التنفيذية والاجتماع الـ43 لاتحاد البرلمانات الإفريقية المنعقد حاليًا بدولة جيبوتي ويستمر لمدة 5 أيام.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، أنه سيتم طرح رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال هذه الاجتماعات بشأن جميع القضايا التي تهم الدول الإفريقية من أجل دعم مجالات التعاون والتنسيق بين جميع دول القارة السمراء، مشيرًا الى جانب وجود اهتمام كبير من البرلمانات الإفريقية بمشاركة مصر في مثل هذه الاجتماعات.

وفد برلماني اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية جيبوتي مجلس النواب

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