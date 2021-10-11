برلماني: مباحثات السيسي مع سلفاكير أكدت دعم مصر للأشقاء بجنوب السودان

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بجميع القضايا والملفات التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مباحثاته مع الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية اعتزاز الرئيس السيسي بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة استنادا لإرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها في الفترة المقبلة.

وثمن "مسعود"، في بيان اليوم، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة المصرية ستظل سندًا قويًا للأشقاء في جنوب السودان ومواصلة الجهود لدعم سبل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان وترسيخ دعائم السلام الداخلي وحفظ دولة جنوب السودان ومقدراته ودعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات التي تواجه جنوب السودان ودعم مصر الكامل لجهود الرئيس لتحقيق السلام في البلاد، والجهود المبذولة من مختلف الأطراف لتحقيق السلام.

كما أشاد البرلماني، بتأكيد الرئيس السيسي، مناقشته مع رئيس جنوب السودان، ملف مياه النيل في إطار التنسيق المستمر وفي ضوء التطورات الجارية في ملف سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم استنادا إلى القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ويفتح التعاون بين حوض النيل.

وكان سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، قد أكد أنه اتفق مع الرئيس السيسى على العديد من الموضوعات، مضيفا أنه أجرى مع الرئيس السيسى مباحثات حول عدد من الموضوعات بالمنطقة.

وأضاف سلفاكير، أن رئيس وزراء إثيوبيا تحدث عن إجراء مفاوضات مع جبهة تحرير شعب تيجراى بحلول أكتوبر وهو ما لم يحدث، لافتا إلى أن السودان يواجه اضطرابات ولا أحد يساعده إلا مصر وجنوب السودان.

وتابع أن الرئيس السيسى أبدى استعدادا لمساعدة جنوب السودان على الأصعدة كافة.