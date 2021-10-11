بالأسعار.. التموين تطرح جميع أنواع الأسماك في منافذها بتخفيض 20%

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة والداخلية، ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، في طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وكذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل لـ20% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى.

وتطرح الشركة منتجات الأسماك المتميزة من العديد من الجهات منها مزارع "بركة غليون"، وأسماك بحيرة ناصر، وكذلك الأسماك المجمدة المستوردة ذات جودة عالية، حيث يتم طرح سمك بلطي بلدي طازج بسعر 32 جنيهًا للكيلو، وسمك أسوان بلطي كبير 33 جنيهًا للكيلو، وبلطي شبار أسوان بـ20 جنيهًا وبياض 60 جنيهًا والبوري بـ65 جنيها ومبروكة 24 جنيهًا وكابوريا 60 جنيهًا ومكرونة سويسي 70 جنيهًا، كما يتم طرح كميات كبيرة من الأسماك المجمدة مثل ماكريل ياباني بـ32 جنيهًا وماكريل نرويجي بـ 44 جنيها ومكرونة نرويجي بـ30 جنيهًا ومكرونة إندونيسي بـ30 جنيها فيليه باسا أبيض 800 جرام بـ45 جنيها وفيليه باسا أحمر 800 جرام بـ35 جنيها وشرائح كاليماري زنة 800 جرام بـ60 جنيها وفيليه قشر كبير بـ 130 جنيها فيليه قشر صغير بـ90 جنيها بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات الجمبري والرنجة.​