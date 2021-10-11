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قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة 8 ساعات في هذا الموعد

11:57 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة 8 ساعات في هذا الموعد

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات وذلك اعتبارآ من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق عن مناطق "أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس" وضعف المياه بمناطق " المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

قطع المياه يأتي في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر ٩٠٠ مم والخزان فإن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر ١٠٠٠ مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.

قطع المياه الجيزة مياه الشرب

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