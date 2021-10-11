موعد مباراة مصر وليبيا.. اعرف القناة المفتوحة الناقلة وكيفية ضبطها

كتب- مينا غالي:

يحل منتخب مصر الوطني، في التاسعة مساء اليوم، ضيفًا على نظيره الليبي، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء ببني غازي.

ويبحث منتخبنا عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث أو التعادل- على أقل تقدير- من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة علي حساب ليبيا وأنجولا والجابون.

وحصلت شبكة قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، حيث من المقرر أن تُنقل المباراة، التي تقام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورتس 1 المفتوحة.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس التي أعلنت عنه وهو: 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 .

ويستعرض مصراوي كيفية ضبط التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

· أولاً بالنسبة للريسيفر العادي المتصل بالتلفاز:

- فتح قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر.

- اختيار قائمة الترددات.

- إضافة تردد جديد من الزر الأحمر.

- إدخال التردد وكافة البيانات الموضحة أعلي.

- الضغط علي زر البحث.

- سيتم إضافة التردد أو القناة في قائمة القنوات.

· ثانيًا بالنسبة للتلفاز المزود بريسيفر مدمج داخله built in

- الضغط على القائمة الرئيسية "menu".

- الضغط على عبارة "installation" أو تركيب بالعربية.

- الضغط على "إضافة تردد جديد".

- كتابة التردد الجديد "11681".

- اضغط "بحث" وبعد تنزيل القناة اضغط "ok" أو موافق

- سيتم تنزيل القناة ويتم تثبيت ترددها.​