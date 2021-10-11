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فتوى جديدة من دار الإفتاء المصرية حول حكم ارتداء النساء للنقاب

11:17 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
فتوى جديدة من دار الإفتاء المصرية حول حكم ارتداء النساء للنقاب

النقاب

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن النقاب ليس فرضًا، بل هو عادة؛ ووجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها.

يأتي ذلك ضمن الحملة "هنعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية لتصحيح المفاهيم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات، على "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك".

ولفتت إلى أن الحملة تتضمن" تصحيح مفاهيم، والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد الشبهات المتطرفة".

النقاب دار الإفتاء المصرية ارتداء النساء للنقاب

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