شعراوي يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر التعاون في برنامج تطوير الريف

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بمقر الوزارة لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء محمود شعراوىي بـ "إلينا بانوفا" في مهتمها الحالية بمصر معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق، كما أشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولة المصرية والأمم المتحدة عبر السنوات الماضية.

وشدد وزير التنمية المحلية على تطلع الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لها العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الخكومة المصرية.

واستعرض اللواء محمود شعراوي أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، وأشار إلى أن تلك المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القرى ٢٠٨ قرية وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم تنفيذها في 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1300 مشروعا وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى.

وأوضح شعراوي أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين لعدد من الأسباب وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالي (4600 قرية) في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركزا إداريا بالمحافظات، مؤكدا على أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعا قوميا بهذا الحجم الكبير حيث تتخطى استثماراته 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصري ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كافة المجالات (بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية) كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات.

كما أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة ومنظماتها في البرامج والمبادرات التي تنفذها وتشرف عليها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة في استضافة مدينة الأقصر لمؤتمر "يوم المدن العالمي" يومي 30 و31 أكتوبر الجاري والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغير المناخية".

وأكد اللواء محمود شعراوي على سعي الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يساهم في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجا.

ومن جانبها، أكدت "إلينا بانوفا" على أهمية الدور المحوري والمهم الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع المحافظات، مشيرة إلى اهتمامها بالتعاون مع الوزارة لدعم المجتمعات المحلية وخاصة في القرى الأكثر احتياجا.

وأعربت "إلينا بانوفا" عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة المصرية، كما أشادت بما حققته مصر من نجاحات خلال الفترة الأخيرة في عدد من المجالات التي تهم المواطن.

وأثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، وأكدت على استعداد الأمم المتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح بما يحقق أهداف مبادرة "حياة كريمة" التي أعلنها الرئيس السيسي والحكومة لتحسين حياة المواطنين.

وأشارت "إيلينا بانوفا" إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر على مستوى العالم وسيساهم في تحسين مؤشرات جودة الحياة لمواطني الريف في العديد من المجالات وعلى رأسها الخدمات والتعليم والصحة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب.

وقالت إن الحكومة المصرة تقوم بجهود كبير فيما يخص تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات للمواطنين في جميع المحافظات وتمكين المرأة والشباب.

وأكد وزير التنمية المحلية على اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القرى المصرية من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوى دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القرى مثل العسل الأسود والتلي والفركة وبعض المنتجات الأخرى وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار شعراوي خلال اللقاء إلى الإنجاز الذي حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا وتنفذه الحكومة مع البنك الدولي بعد أن تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لإعداد بنود لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة لدعم مبادرات وبرامج الوزارة وخاصة برنامج تطوير الريف المصري.