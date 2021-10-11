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هيئة الدواء تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات

11:05 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
هيئة الدواء تعلن إدراج مواد جديدة في جدول المخدرات

هيئة الدواء المصرية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، إضافة ٢٠ مادة جديدة إلى القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بقانون المخدرات رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها.

جاء ذلك في القرار رقم (٤٤٤) لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (٢٢٧) بجريدة الوقائع الرسمية.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارين اخرين في وقت سابق؛ وهما القرار رقم (٤٤٢) لسنة ٢٠٢۱ بشأن تعديل بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم (٣)، والذي بدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (۲۱٩) بجريدة الوقائع الرسمية، قرار رقم (٤٤٣) لسنة ٢٠٢۱ بإدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم (٣) وتم العمل من اليوم التالي من تاريخ نشره بالعدد رقم (۲۲۱) بجريدة الوقائع الرسمية.

يأتي ذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٥٥، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.

هيئة الدواء المصرية جدول المخدرات قانون المخدرات

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