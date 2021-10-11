Masrawy logo white

إصابة عامل سقط من الطابق الثالث في بني سويف

10:55 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
إصابة عامل سقط من الطابق الثالث في بني سويف

سيارات اسعاف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب عامل في العقد الخامس من العمر بإصابات بالغة، إثر سقوطه من الطابق الثالث في بني سويف، اليوم الإثنين.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بسقوط "أحمد.ف.ع" 41 عاما، من الطابق الثالث بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، مما أسفر عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، مع جرح قطعي بفروة الرأس، ونزيف بالبطن والفم.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحجزه تحت الملاحظة لحين تحسن حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة عامل بني سويف مدير أمن بني سويف سقوط عامل من اعلي

الخبر التالى:

القوى العاملة: تعيين 329 شابًا والتفتيش على 233 منشأة بالأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا