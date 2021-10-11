إصابة عامل سقط من الطابق الثالث في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب عامل في العقد الخامس من العمر بإصابات بالغة، إثر سقوطه من الطابق الثالث في بني سويف، اليوم الإثنين.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بسقوط "أحمد.ف.ع" 41 عاما، من الطابق الثالث بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، مما أسفر عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، مع جرح قطعي بفروة الرأس، ونزيف بالبطن والفم.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحجزه تحت الملاحظة لحين تحسن حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.