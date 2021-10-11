"لو بتفكر تاخد قرض؟".. إليك دراسة جدوى لمشروع تسمين العجول

​​كتب- محمد نصار:

يسعى الكثير من المواطنين إلى الحصول على قروض توفرها الجهات الحكومية من أجل بدء مشروعات خاصة بهم وزيادة مصدر دخلهم.

ويوفر المشروع القومي "مشروعك" إمكانية تمويل المشروعات وتسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة لإقامة المشروعات بهدف إحداث تنمية محلية وتشغيل للشبـاب من خلال التعاون بين البنوك الوطنية (البنك الأهلي – بنك مصر)، والإدارة المحلية.

وتقابل الكثير من طلبات المواطنين للحصول على القروض لإقامة المشروعات الخاصة بهم بالرفض من قبل الجهات الممولة وذلك بسبب وجود مشكلات في دراسات الجدوى المقدمة والتي تعتبر شرطا أساسيا للموافقة على التمويل.



ويستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات عددا من دراسات الجدوى المعدة والجاهزة للتطبيق في مختلف مجالات الاستثمار.



أولا: مشروعات الثروة الحيوانية

تعتمد فكرة المشروع على تسمين العجول البقري الخليط والتي تتميز بمعدلات نمو عالية واستجابة سريعة للتسمين، حيث تم عمل دراسة الجدوى لـ 66 عجلا في العام.

ويهدف المشروع إلى زيادة دخل المزارعين وتوفير فرص عمالة من خلال تنفيذ مشروعات خاصة بتسمين العجول البقري الخليط

دراسة السوق

تم عمل دراسة للأسواق المتخصصة في الحيوانات الحية وخاصة عجول التسمين البقري وإجراء مسح مفصل للسوق للحصول على كافة المعلومات التي تساعد على التأكد من جدوى الاستثمار في مشروع التسمين أو عدمه قبل الدخول في الاستثمار لمعرفة إمكانية تحقيق الأرباح وتصميم المشروع بصورة جيدة وتحديد الأسعار الحالية والمواد الخام التي يحتاجها من الأعلاف والأتبان ومعرفة سلوك المستهلكين واحتياجاتهم.



نتائج دراسة السوق

أظهرت نتائج الدراسة أن الأسواق المناسبة يوجد بها تنوع لعجول أبقار التسمين وخاصة الخليط وأوزان تتراوح من 222 كجم وحتى 272 كجم وأسعار مناسبة حيث إن فرق الأسعار بين الأسواق المختلفة لا يعتبر فرقا معنويا، وأشهر هذه الأسواق: (قطور - كفرالشيخ - دسوق - المنصورة – المحلة – زفتى – ميت غمر – طنطا - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج).

استراتيجية التسويق

تعتمد استراتيجية الشراء على شراء العجول بعد نهاية موسم البرسيم في شهر مايو وبعد انتهاء موسم الجراوة في شهر سبتمبر حيث يحرص المزارعون على التخلص من عجولهم بعد انتهاء موسم البرسيم فيزيد المعروض في الأسواق مما يسمح بوجود فرصة كبيرة لاختيار أفضلها ويقل ثمن شراءها كما أن العجول ستكون أخذت كفايتها من العليقة الخضراء ولديها مخزون كبير من فيتامين (أ )وبذلك تدخل مباشرة على

العليقة الجافة ولا تظهر عليها أعراض نقص فيتامين (أ).

وينصح بشراء عجول بقري خليط بأوزان من 222 كجم إلى 272 كجم بمتوسط وزن 226 كجم، ويصل متوسط الأسعار للكيلو القائم من الوزن الحي لهذه الأوزان متوسط 26 جم/ للكيلو القائم من الوزن الحى وبذلك يصل متوسط ثمن العجل زنة 226 كجم إلى 2666 جنيها.

ملحوظة: الأرقام المذكورة بالدراسة تعتبر استرشادية حيث تم جمعها وقت إجراء الدراسة، ويجب تحديثها حسب أسعار السوق وقت إجراء الدراسة.