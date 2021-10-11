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​رئيس "سياحة النواب" تعلق على لقاء رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني

05:00 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
​رئيس "سياحة النواب" تعلق على لقاء رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني

نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران

قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مهم للغاية لكونه استعرض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني.

وأضافت نورا، في بيان لها، أن لقاء مدبولي وعنبة استعرض الرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.

وأضافت أن قطاع الطيران من القطاعات الحيوية الهامة، مؤكدة أهمية مواصلة التطوير ورفع أداء هذا القطاع لما لذلك من مردود إيجابي قوي على حركة السياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة.

وأشارت إلى أن قطاع الطيران شهد نقلة نوعية وتطويرًا كبيرًا في المطارات وطفرة في إنشاء المطارات الجديدة وتحديث الأسطول الجوي، بالإضافة لرفع كفاءة عدد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات.

لجنة السياحة والطيران المدني مجلس النواب رئيس الوزراء وزير الطيران المدني

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