​​طلب إحاطة بشأن سد العجز في معلمي التربية والتعليم

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشأن سد العجز في هيئة التدريس في الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار سالم في طلب الإحاطة، إلى أنه رغم صدور الكتاب الوزاري الدوري رقم 26 لسنة 2021 والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية (مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلومة تربوية) للعمل بالمدارس نظير أجر عن الحصة الواحدة قيمته 20 جنيهًا، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الإدرات التعليمية بمحافظة سوهاج، عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون أجر وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر والخاص بمنح أجر عن الحصة الواحدة 20 جنيهًا.

وأضاف سالم، أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج بدأت بالفعل في الحصول على طلبات التطوع وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل أجر بالحصة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه رغم أن هناك عجزًا كبيرًا في المدرسين ورغم سابقة قيام الوزارة بتنظيم مسابقة تم من خلالها اختيار والتعاقد مع 36 ألف مدرس وتدريبهم وتوزيعهم على المدارس واشتغلوا فعليًا بالمدارس عدة أشهر، إلا أن الوزارة لم تستعين بهم مرة أخرى حتى الآن وأصدرت قرارات جديدة للعمل بالأجر مقابل الحصة أو بالتطوع مما يدل على التخبط الشديد لدى الوزارة في التعامل مع الملف.