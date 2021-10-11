طلب برلماني بتسريع وتيرة التحول الرقمي ليكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل؛ لتكون مصر في مصاف الدولة المتقدمة؛ لاعتمادها أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التي ستسهم في إحداث نقلة حضارية جديدة لمصر في المستقبل في المجالات كافة.

وطالبت أبو شقة، في تصريحات إعلامية، بالتسريع في وتيرة التحول الرقمي للهيئات والوزارات والشركات والقطاع العام والقطاع الخاص، حتى نتمكن من دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات العمل، الذي يعود بشكل أساسي على تنمية القطاعات الحكومية والشركات، ويعود بالنفع على الخدمة والعملاء والدولة.

وشددت النائبة على أن التحول الرقمي سيساعد الدولة في تحسين معدلات النمو من خلال دعم الشمول المالي وإنعاش موارد الدولة من خلال تقصي المتهربين وتوفير مناخ ضريبي متطور يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة.

وتابعت أبو شقة بأن الاهتمام بالعنصر البشري سيكون التحدي الأكبر في ضبط منظومة التحول الرقمي، في تدريب كفاءات فنية قادرة على استخدام مثل هذه التقنيات المتقدمة ودخول عصر الرقمنة بعناصر مصرية وثقافة تستوعب هذا التطور التاريخي.

ولفتت أبو شقة إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في تبني هذا الفكر؛ ولكن يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود في سبيل إنجاح هذه التجربة التي لها فوائد كثيرة؛ أولاها تخفيض التكاليف، وتحليل البيانات؛ حيث يمنح التحول الرقمي الشركات القدرة على جمع البيانات بشكل مفيد وقابل للتنفيذ لتحسين الخدمات والنفقات، ويساعد على زيادة الابتكار، حيث تصبح الشركات والمنظمات أكثر ذكاءً واستجابةً لاتجاهات السوق الحالية.