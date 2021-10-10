وكيل "محلية النواب": تواصلنا مع الجهات التنفيذية لمنع الزحام أمام المدارس

(مصراوي):

أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسيني، أنه تواصل مع الجهات التنفيذية بشأن حالات الزحام التي ظهرت في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة الحضور اليوم كانت 100%.

وقال الحسيني في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "نعم كانت هناك شكاوى من الزحام في بعض المدارس وهذا أمر طبيعي في اليوم الأول من الدراسة، لأن نسبة الحضور كانت 100% ومن الطبيعي أن يكون هناك زحام في الشوارع والمواصلات وأمام المدارس".

وأضاف أنه تم التواصل مع المحافظين والقائمين على العملية التعليمية وتم دراسة المشكلة والعمل سيكون سريعًا حتى لا تتأثر العملية التعليمية، مؤكدًا أنه من الطبيعي رصد سلبيات في اليوم الأول من العام الدراسي ولكنها ليست مؤثرة في العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع محافظ الجيزة ومديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية، منوها إلى أنه تم مناقشة مسألة النظافة والأجواء خارج نطاق المدارس أيضا وتم عمل مسح شامل للمدارس التي تحتاج إلى أعمال نظافة أو غير ذلك وجاري العمل على حل كل المشكلات.

وناشد أولياء الأمور الصبر لأن ما يحدث حاليًا هو حضور كامل للمدارس وتوجد كثافات عالية ولكن يتم أيضًا بناء العديد من المدارس للخروج من هذه الأزمة قريبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك سرطان أخر يقوم بهدم كل ما يتم العمل عليه في ملف الكثافات هو الزيادة السكانية.

ولفت الحسيني إلى ضرورة أن يتعاون الجميع من أجل إنهاء هذه الظاهرة والتي تسببها الزيادة السكانية، مشددًا على ضرورة أن أي سلبيات يمكن معالجتها والعمل معها وسنعمل على حل جميع الأزمات التي تواجه العملية التعليمية، وخصوصًا أنها ليست أزمات خارقة.

ونوه إلى أن الأمور على مختلف المحافظات بشأن العملية التعليمية تسير بشكل "كويس" ويمكن أن نحقق الأفضل خلال الأيام المقبلة، مشيدًا بمحافظ الجيزة الذي يتعاطى مع كل ما يتم عرضه عليه من مشكلات من كافة الجهات والنواب.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن مصر تمر حاليًا بنقلة نوعية في المشروعات العملاقة وسيتم العمل على تطوير وزيادة المدارس خلال المرحلة المقبلة.