حرارة تصل لـ42.. الأرصاد تكشف الدرجات المتوقعة والظواهر الجوية طوال 6 أيام
كتب– أسامة علي:
كشف هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة والظاهر الجوية المتوقعة على جميع الأنحاء خلال الفترة من الاثنين 11 أكتوبر إلى السبت 16 أكتوبر 2021.
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري
الاثنين 11 أكتوبر:
العظمى 31 – الصغرى 21
غائم جزئي وشبورة مائية صباحًا
الثلاثاء 12 أكتوبر:
العظمى 31 – الصغرى 21
غائم جزئي
الأربعاء 13 أكتوبر:
العظمى 31 – الصغرى 21
نشاط رياح بسرعة 32كم /ساعة، وشبورة مائية صباحًا
الخميس 14 أكتوبر:
العظمى 30 – الصغرى 20
غائم جزئي
الجمعة 15 أكتوبر:
العظمى 31 – الصغرى 21
غائم جزئي و شبورة مائية صباحا
السبت 16 أكتوبر:
العظمى 33 – الصغرى 21
غائم جزئي و شبورة مائية صباحًا
السواحل الشمالية
الاثنين 11 أكتوبر:
العظمى 29 – الصغرى 20
غائم جزئي و شبورة مائية صباحًا
الثلاثاء 12 أكتوبر:
العظمى 29 – الصغرى 22
غائم جزئي
الأربعاء 13 أكتوبر:
العظمى 28 – الصغرى 22
غائم جزئي و شبورة مائية صباحًا
الخميس 14 أكتوبر:
العظمى 29 – الصغرى 22
غائم جزئي
الجمعة 15 أكتوبر:
العظمى 31 – الصغرى 22
نشاط رياح بسرعة 40كم / ساعة
السبت 16 أكتوبر:
العظمى 27 – الصغرى 22
نشاط رياح بسرعة 38كم / ساعة
جنوب سيناء
الاثنين 11 أكتوبر:
العظمى 37 – الصغرى 25
غائم جزئي
الثلاثاء 12 أكتوبر:
العظمى 36 – الصغرى 25
غائم جزئي
الأربعاء 13 أكتوبر:
العظمى 34 – الصغرى 25
مشمس
الخميس 14 أكتوبر:
العظمى 34 – الصغرى 25
نشاط رياح 32 كم / ساعة
الجمعة 15 أكتوبر:
العظمى 36 – الصغرى 25
مشمس
السبت 16 أكتوبر:
العظمى 36 – الصغرى 25
نشاط رياح 34 كم / ساعة
شمال الصعيد
الاثنين 11 أكتوبر:
العظمى 37 – الصغرى 20
غائم جزئي
الثلاثاء 12 أكتوبر:
العظمى 35 – الصغرى 21
غائم جزئي
الأربعاء 13 أكتوبر:
العظمى 33 – الصغرى 21
مشمس
الخميس 14 أكتوبر:
العظمى 34 – الصغرى 20
نشاط رياح 32 كم / ساعة
الجمعة 15 أكتوبر:
العظمى 36 – الصغرى 21
مشمس
السبت 16 أكتوبر:
العظمى 36 – الصغرى 21
مشمس
جنوب الصعيد
الاثنين 11 أكتوبر:
العظمى 42 – الصغرى 26
غائم جزئي
الثلاثاء 12 أكتوبر:
العظمى 42 – الصغرى 26
مشمس
الأربعاء 13 أكتوبر:
العظمى 41 – الصغرى 25
مشمس
الخميس 14 أكتوبر:
العظمى 41 – الصغرى 25
مشمس
الجمعة 15 أكتوبر:
العظمى 41 – الصغرى 25
مشمس
السبت 16 أكتوبر:
العظمى 41 – الصغرى 25
مشمس
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