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حرارة تصل لـ42.. الأرصاد تكشف الدرجات المتوقعة والظواهر الجوية طوال 6 أيام

10:59 م الأحد 10 أكتوبر 2021
حرارة تصل لـ42.. الأرصاد تكشف الدرجات المتوقعة والظواهر الجوية طوال 6 أيام

الأرصاد

كتب– أسامة علي:

كشف هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة والظاهر الجوية المتوقعة على جميع الأنحاء خلال الفترة من الاثنين 11 أكتوبر إلى السبت 16 أكتوبر 2021.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الاثنين 11 أكتوبر:

العظمى 31 – الصغرى 21

غائم جزئي وشبورة مائية صباحًا

الثلاثاء 12 أكتوبر:

العظمى 31 – الصغرى 21

غائم جزئي

الأربعاء 13 أكتوبر:

العظمى 31 – الصغرى 21

نشاط رياح بسرعة 32كم /ساعة، وشبورة مائية صباحًا

الخميس 14 أكتوبر:

العظمى 30 – الصغرى 20

غائم جزئي

الجمعة 15 أكتوبر:

العظمى 31 – الصغرى 21

غائم جزئي و شبورة مائية صباحا

السبت 16 أكتوبر:

العظمى 33 – الصغرى 21

غائم جزئي و شبورة مائية صباحًا

السواحل الشمالية

الاثنين 11 أكتوبر:

العظمى 29 – الصغرى 20

غائم جزئي و شبورة مائية صباحًا

الثلاثاء 12 أكتوبر:

العظمى 29 – الصغرى 22

غائم جزئي

الأربعاء 13 أكتوبر:

العظمى 28 – الصغرى 22

غائم جزئي و شبورة مائية صباحًا

الخميس 14 أكتوبر:

العظمى 29 – الصغرى 22

غائم جزئي

الجمعة 15 أكتوبر:

العظمى 31 – الصغرى 22

نشاط رياح بسرعة 40كم / ساعة

السبت 16 أكتوبر:

العظمى 27 – الصغرى 22

نشاط رياح بسرعة 38كم / ساعة

جنوب سيناء

الاثنين 11 أكتوبر:

العظمى 37 – الصغرى 25

غائم جزئي

الثلاثاء 12 أكتوبر:

العظمى 36 – الصغرى 25

غائم جزئي

الأربعاء 13 أكتوبر:

العظمى 34 – الصغرى 25

مشمس

الخميس 14 أكتوبر:

العظمى 34 – الصغرى 25

نشاط رياح 32 كم / ساعة

الجمعة 15 أكتوبر:

العظمى 36 – الصغرى 25

مشمس

السبت 16 أكتوبر:

العظمى 36 – الصغرى 25

نشاط رياح 34 كم / ساعة

شمال الصعيد

الاثنين 11 أكتوبر:

العظمى 37 – الصغرى 20

غائم جزئي

الثلاثاء 12 أكتوبر:

العظمى 35 – الصغرى 21

غائم جزئي

الأربعاء 13 أكتوبر:

العظمى 33 – الصغرى 21

مشمس

الخميس 14 أكتوبر:

العظمى 34 – الصغرى 20

نشاط رياح 32 كم / ساعة

الجمعة 15 أكتوبر:

العظمى 36 – الصغرى 21

مشمس

السبت 16 أكتوبر:

العظمى 36 – الصغرى 21

مشمس

جنوب الصعيد

الاثنين 11 أكتوبر:

العظمى 42 – الصغرى 26

غائم جزئي

الثلاثاء 12 أكتوبر:

العظمى 42 – الصغرى 26

مشمس

الأربعاء 13 أكتوبر:

العظمى 41 – الصغرى 25

مشمس

الخميس 14 أكتوبر:

العظمى 41 – الصغرى 25

مشمس

الجمعة 15 أكتوبر:

العظمى 41 – الصغرى 25

مشمس

السبت 16 أكتوبر:

العظمى 41 – الصغرى 25

مشمس

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