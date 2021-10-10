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"تنسيقية شباب الأحزاب": نجاح جهود حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019

10:56 م الأحد 10 أكتوبر 2021
"تنسيقية شباب الأحزاب": نجاح جهود حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

(مصراوي):

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نجاح جهود نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، في حل أزمة تكليف الصيادلة من خريجي دفعتي 2018 و2019، بعد إعلان وزارة الصحة تكليف باقي دفعة 2019.

وأضافت في بيان، لها اليوم الأحد، أن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، كما تقدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية باقتراح برغبة.

وأكد نواب التنسيقية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فاجئت خريجي دفعتي 2018 و2019 بعد انتظار دام 3 سنوات بإعلان تكليف جزء لا يتعدى الـ30%؜ منهم وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ 1974.

وانتقد النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقًا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلًا عن التمييز بين الطلاب في برنامج الصيدلة العام والكلينكال وهي برامج معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل هذه الأمور تؤدي إلى فقدان الثقة بين شباب الصيادلة والنقابات التي تسعى لاحتواء الموقف، وتم إحالة الاقتراح برغبة وطلب الإحاطة للجنتي الصحة بالمجلسين قبل أن تحل الأزمة اليوم بقرار من وزارة الصحة.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أزمة تكليف الصيادلة مجلس النواب مجلس الشيوخ

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