السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات لعربات "تحيا مصر"

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط لعربات "تحيا مصر"، اعتبارًا من اليوم الموافق 10 أكتوبر 2021.

وأضافت السكة الحديد، إنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب، تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، على النحو التالي:

- اعتبارًا من اليوم 10 أكتوبر 2021:

تعديل تركيب قطار 700 إكسبريس "إيتاي البارودي/ المناشي/القاهرة" بعدد 6 عربات تحيا مصر.

- اعتبارًا من غدٍ الاثنين 11 أكتوبر 2021:

تعديل تركيب قطار 965 سياحي "القاهرة /دمياط" بعدد 8 عربات تحيا مصر- 2عربة ثانية مكيفة وبجدوله الحالي.

تعديل تركيب قطار 994 سياحي دمياط / القاهرة بعدد 8 عربات تحيا مصر- 2عربة ثانية مكيفة وبجدوله الحالي

- اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021.

تعديل تركيب قطار 1115 إكسبريس "طنطا /بورسعيد" بعدد 9 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

تعديل تركيب قطار 1114 إكسبريس "بور سعيد/ طنطا" بعدد 9 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.