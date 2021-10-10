​​وفد "التنسيقية" يشارك في مؤتمر دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار

(مصراوي):

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، في مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وضم وفد التنسيقية محمد سالم عضو اللجنة الاقتصادية، والدكتورة حنان وجدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية، والإعلامي أحمد عبدالصمد عضو التنسيقية، مع عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، والتجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ويعقد المؤتمر يومي الأحد والاثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان: مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان: دعم جهود تنمية المجتمع بعد "كوفيد-19" التحديات والفرص والحوافز، والثانية بعنوان: توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر، الثالثة بعنوان: دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات.