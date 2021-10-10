​​"حملة تطهير وطابور وتوزيع شنط".. برلمانيون يشاركون في أول يوم دراسة (صور)

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(مصراوي):

مع الساعات الأولى من العام الدراسي الجديد، شارك أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ الطلاب يومهم الدراسي، وزاروا عددًا من المدارس في القاهرة والمحافظات.

النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، عمل على تشكيل فريق عمل لتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونظم سويلم فرق عمل لتنظيم حملات لتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في إدارة شرق مدينة نصر التعليمية وإدارة غرب مدينة نصر التعليمية وإدارة القاهرة الجديدة، علاوة على تعقيم مدرستي الدكتور مجدي يعقوب في القاهرة الجديدة ومدرسة مصطفى مشرفة.

وكشف عضو الشيوخ أن المبادرة مجرد بداية لما سيتم في العام الدراسي الجديد حتى نمر جميعًا بسلام من هذا الوباء.

وفي القاهرة وتحديدًا في مدرسة أحمد لطفي السيد بالمنيل، قالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي، إنها عاشت لحظات سعيدة مع الطلاب، وتابعت مع مدير المدرسة سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة.

وخلال تفقدها اليوم الأحد للمدرسة شددت على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما حضرت طابور الصباح مع الطلاب، وتفقدت عددًا من الفصول.

وقالت لموقع "مصراوي" إنها كنائب عن الشعب وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، كان لزامًا عليها القيام بتلك الجولة، كما أضافت أن الإدارة التعليمية في القاهرة تتابع سير العملية التعليمية منذ الصباح الباكر، مشيرة إلى أنها وجدت عدة ملاحظات وتم رصدها وتوجيه الإدارة التعليمية بمعالجتها.

وناشدت البيومي أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، خصوصًا أن البلاد تمر بالموجة الرابعة للفيروس

وتواصل "مصراوي" مع النواب خارج القاهرة، حيث كشفت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دورها في العام الدراسي الجديدة.

وقالت أبو السعد في تصريح لـ"مصراوي"، إنها نفذت دورًا مجتمعيًا في المقام الأول وأطلقت مبادرة "شنطتك هديتنا" من خلال الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت إلى أن هدف المبادرة مشاركة الأطفال والطلاب فرحتهم بدخول المدارس والتخفيف عن أولياء الأمور من أهالي كفرالشيخ وتحديدًا قطاع غرب المحافظة في مدن "فوه ودسوق ومطوبس" وقرى منية الأشراف وأبو دراز وقبريط والسالمية وسنهور وبرج مغيزل وبرمبال وقرى الخريجين.