حدث في 8 ساعات| تصريحات حكومية جديدة بشأن الدعم وتفاصيل حادث ميكروباص الساحل

كتب– أسامة علي:​

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، عددًا من الأحداث أهمها تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان، وانطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، وتصريحات جديدة من وزير التموين بشأن الدعم، وتفاصيل سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: